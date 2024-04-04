В Швейцарии раскрыли подробности о конференции по Украине

Дипломат Эльчингер: Швейцария не выбрала дату и место конференции по Украине

Официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер рассказал, какой видит страна мирную конференцию по Украине. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Дипломат раскрыл подробности о конференции по Украине и подчеркнул, что Швейцарии важно объединить разные точки зрения для возможного пути к миру.

«Помимо позиции Украины, России и Европы, важно также прислушаться к мнению стран глобального Юга, которые будут играть ключевую роль в возможном включении России в этот процесс. Именно поэтому мы поддерживаем тесные контакты с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Саудовской Аравией», — отметил он.