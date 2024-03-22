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14:38, 22 марта 2024Мир

Швейцария допустила перенос мирной конференции по Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис допустил перенос мирной конференции по Украине

Фото: Mike Segar / Reuters

Швейцария допускает перенос мирной конференции по Украине на лето. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в комментарии RTS.

Кассис высказался о процессе подготовки мирной конференции по Украине в ходе пресс-конференции по итогам тура по Восточной Африке. По его словам, страна рассматривает перенос встречи на лето, поскольку в настоящий момент прорабатывает все возможные форматы.

«Мы находимся сейчас на этой промежуточной фазе, которую мы называем исследовательской», — заявил глава МИД Швейцарии. Он допустил проведение двух конференций для подготовки двух параллельных форматов урегулирования. Дипломат подчеркнул, что ведомство намерено определиться со сроками и форматами к середине апреля.

Ранее МИД Швейцарии заявил в ответ на запрос «Ленты.ру», что приветствует любые мирные инициативы по Украине. В ведомстве подчеркнули, что целью конференции является запуск процесса достижения «общего понимания мира» на Украине.

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      Юрий Леонов
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