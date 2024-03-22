Швейцария допустила перенос мирной конференции по Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис допустил перенос мирной конференции по Украине

Швейцария допускает перенос мирной конференции по Украине на лето. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в комментарии RTS.

Кассис высказался о процессе подготовки мирной конференции по Украине в ходе пресс-конференции по итогам тура по Восточной Африке. По его словам, страна рассматривает перенос встречи на лето, поскольку в настоящий момент прорабатывает все возможные форматы.

«Мы находимся сейчас на этой промежуточной фазе, которую мы называем исследовательской», — заявил глава МИД Швейцарии. Он допустил проведение двух конференций для подготовки двух параллельных форматов урегулирования. Дипломат подчеркнул, что ведомство намерено определиться со сроками и форматами к середине апреля.

Ранее МИД Швейцарии заявил в ответ на запрос «Ленты.ру», что приветствует любые мирные инициативы по Украине. В ведомстве подчеркнули, что целью конференции является запуск процесса достижения «общего понимания мира» на Украине.