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16:54, 9 апреля 2024Мир

Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине

Посольство России: Швейцария не пригласила Москву на саммит по Украине

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов, сообщает РИА Новости.

«Швейцарская сторона не направляла России приглашения на конференцию», — подтвердил он.

Тем не менее в посольстве отметили, что российская позиция по данной ситуации и так хорошо известна. Хохлов подчеркнул, что, даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие, Москва его не примет.

Ранее Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило планы проведения конференции по Украине по просьбе Киева. Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что в настоящее время идут подготовительные работы, дата, место проведения саммита и страны-участницы уточняются.

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      Виктория Кондратьева
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