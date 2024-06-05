МИД России указал на важность отказа Бразилии от участия в саммите по Украине

МИД РФ: важно, что Бразилия отказалась от саммита по Украине в Швейцарии

России важно, что Бразилия отказалась от саммита по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На это указал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, сообщает ТАСС.

«Для России важно, что Бразилия отказалась, наши друзья отказались, но кто-то будет из Латинской Америки, посмотрим, там разные мнения», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что Бразилия не отправит высокопоставленных лиц на конференцию по Украине в Швейцарии, в саммите примет участие лишь бразильский посол в Берне Клаудия Фонсека Буцци, не уполномоченная принимать политические решения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв крупнейшей швейцарской партии «Демократический союз центра» (UDC) пригласить Россию на саммит по Украине, заявил, что Швейцария отошла от нейтралитета, не пригласив российскую сторону.