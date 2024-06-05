Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:18, 5 июня 2024Мир

МИД России указал на важность отказа Бразилии от участия в саммите по Украине

МИД РФ: важно, что Бразилия отказалась от саммита по Украине в Швейцарии

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

России важно, что Бразилия отказалась от саммита по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На это указал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, сообщает ТАСС.

«Для России важно, что Бразилия отказалась, наши друзья отказались, но кто-то будет из Латинской Америки, посмотрим, там разные мнения», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что Бразилия не отправит высокопоставленных лиц на конференцию по Украине в Швейцарии, в саммите примет участие лишь бразильский посол в Берне Клаудия Фонсека Буцци, не уполномоченная принимать политические решения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв крупнейшей швейцарской партии «Демократический союз центра» (UDC) пригласить Россию на саммит по Украине, заявил, что Швейцария отошла от нейтралитета, не пригласив российскую сторону.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Франции пригрозил российскому посольству в Париже

      Появились кадры уничтожения танка ВСУ с помощью «Ланцета»

      Путин заявил о возможности работы с любым президентом США

      Путин высказался об отношениях США и Украины

      ИИ оказались нечеловечески иррациональны

      Право Эрдогана увольнять руководителей ЦБ Турции поставили под сомнение

      София Вергара рассказала о смущавшем ее недостатке тела на съемках

      Путин назвал условия решения вопросов с европейскими лидерами

      Путин назвал нелепыми обвинения в адрес Трампа

      После Путина к Лахта-центру пришел лось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше