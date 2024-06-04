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16:07, 4 июня 2024Мир

Бразилия отказалась отправлять высокопоставленных лиц на конференцию по Украине

Globo: Бразилия не отправит высокопоставленных лиц на конференцию по Украине

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Бразилия не отправит высокопоставленных лиц на конференцию по Украине в Швейцарии, в саммите примет участие лишь бразильский посол в Берне Клаудия Фонсека Буцци, не уполномоченная принимать политические решения. Об этом сообщает газета O Globo.

«По словам собеседников правительства, [президент Бразилии] Лула [да Силва] также не намерен передавать эту задачу [участие в конференции] членам первого эшелона правительства, таким как глава МИД Мауро Виейра или советник по международным делам в Планалту [Министерстве иностранных дел Бразилии] Селсу Амориму», — отмечается в материале издания.

Также авторы со ссылкой на источники добавили, что Лула да Силва будет ориентироваться на то, отправят ли другие страны послов для участия в саммите, так как приглашения были розданы лишь президентам и главам правительств.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что мировое сообщество может ускорить подготовку к новой, предлагаемой Китаем и Бразилией конференции по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Он подчеркнул, что для урегулирования конфликта необходимо согласие всех сторон, а также объективный подход к поиску путей переговоров.

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      Максим Габриелян
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