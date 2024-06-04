МИД Китая заявил о готовности ускорить подготовку к новой конференции по Украине

Глава МИД КНР Ван И: мир может ускорить подготовку к конференции по Украине

Мировое сообщество может ускорить подготовку к новой, предлагаемой Китаем и Бразилией конференции по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

«Чем больше стран поддержит консенсус из шести пунктов [Китая и Бразилии], тем ближе день, когда будет созвана настоящая мирная конференция, и тем светлее будут перспективы мира», — рассказал дипломат.

Ван И также добавил, что для урегулирования конфликта необходимо согласие всех сторон, а также объективный подход к поиску путей переговоров. По его словам, необходимо не допустить эскалации ситуации в регионе.

Ранее Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Подписанный сторонами документ о саммите стал первой международной декларацией Китая по вопросу специальной военной операции (СВО).