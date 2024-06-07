Никарагуа назвал саммит в Швейцарии политическим фарсом и отказался участвовать

Никарагуа отказалась участвовать в швейцарском мирном саммите по Украине

Никарагуа не намерен отправлять своих представителей в Швейцарию на мирную конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД центральноамериканского государства, передают «Известия».

Внешнеполитическое ведомство республики указало, что считает предстоящий саммит политическим фарсом. Дипломаты указали, что участники конференции не намерены найти путь к миру, а лишь хотят «предъявить России очередной ультиматум».

Ранее ночью 7 июня стало известно, что конференцию на швейцарском курорте Бюргеншток 15 и 16 июня проигнорируют Аргентина и Мексика. Всего для участия в саммите были разосланы приглашения более чем 160 странам. Россия и Китай на конференции присутствовать не будут.