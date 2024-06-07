Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:55, 7 июня 2024Мир

Никарагуа назвал саммит в Швейцарии политическим фарсом и отказался участвовать

Никарагуа отказалась участвовать в швейцарском мирном саммите по Украине

Фото: Unsplash

Никарагуа не намерен отправлять своих представителей в Швейцарию на мирную конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявили в МИД центральноамериканского государства, передают «Известия».

Внешнеполитическое ведомство республики указало, что считает предстоящий саммит политическим фарсом. Дипломаты указали, что участники конференции не намерены найти путь к миру, а лишь хотят «предъявить России очередной ультиматум».

Ранее ночью 7 июня стало известно, что конференцию на швейцарском курорте Бюргеншток 15 и 16 июня проигнорируют Аргентина и Мексика. Всего для участия в саммите были разосланы приглашения более чем 160 странам. Россия и Китай на конференции присутствовать не будут.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Наш гражданин жертва в этой ситуации». В Киргизии отреагировали на дело в отношении высадившего бойцов СВО таксиста

      Французский политик назвал Макрона сумасшедшим из-за решения по Украине

      В России все же решили сделать 31 декабря официальным выходным днем

      Фанатка оголила грудь на матче и получила предложение на девять миллионов рублей

      Бена Аффлека и Джей Ло заподозрили в продаже дома на фоне слухов о разводе

      Теряющей интерес к сексу после предварительных ласк женщине дали совет

      В Херсонской области рассказали о попытках ВСУ форсировать Днепр

      Никарагуа назвал саммит в Швейцарии политическим фарсом и отказался участвовать

      В России привели неожиданное сравнение конференции по Украине в Швейцарии

      На Украине рассказали о «тотальной социальной катастрофе» в Киеве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше