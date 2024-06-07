Президент Аргентины передумал отказываться от участия в саммите G7

Nacion: Милей поедет на саммит G7, но не примет участие в конференции по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей все же решил принять участие в саммите «Большой семерки» (G7) в Италии, сообщило издание La Nacion со ссылкой на высокопоставленные источники.

Причина, по которой политик изменил свое решение, не уточняется. По данным собеседников газеты, Милей отправится в Италию 12 июня, пробудет там три дня, после чего вернется в Аргентину. Затем он посетит Германию и Испанию, где примет участие в запланированных мероприятиях.

При этом глава государства по-прежнему не намерен присутствовать на конференции по Украине в Швейцарии, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Милей не приедет на саммит G7, который состоится 13-14 июня, а также не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет 15 и 16 июня.