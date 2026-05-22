Дмитрук заявил, что жители Украины не хотят ввязываться в конфликт с Белоруссией

Жители Украины не хотят участвовать в конфликте с Белоруссией из-за высказываний украинского лидера Владимира Зеленского в адрес руководства Минска. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Украинский народ не хочет никакой войны. Сегодня он находится просто в заложниках у террориста. И тем более не хочет войны с белорусским народом!» — написал он.

По словам украинского депутата, Киев по-прежнему надеется, что урегулирование украинского кризиса произойдет в Минске. Однако он призвал Белоруссию быть готовой к провокациям.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина способна нанести превентивный удар по Белоруссии, и руководство страны должно это понимать. Он также отметил, что Минск должен понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину.