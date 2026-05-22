Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:24, 22 мая 2026Бывший СССР

Стала известна реакция украинцев на угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Дмитрук заявил, что жители Украины не хотят ввязываться в конфликт с Белоруссией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Жители Украины не хотят участвовать в конфликте с Белоруссией из-за высказываний украинского лидера Владимира Зеленского в адрес руководства Минска. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Украинский народ не хочет никакой войны. Сегодня он находится просто в заложниках у террориста. И тем более не хочет войны с белорусским народом!» — написал он.

По словам украинского депутата, Киев по-прежнему надеется, что урегулирование украинского кризиса произойдет в Минске. Однако он призвал Белоруссию быть готовой к провокациям.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина способна нанести превентивный удар по Белоруссии, и руководство страны должно это понимать. Он также отметил, что Минск должен понимать возможные последствия якобы готовящейся атаки на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал приказ Минобороны после удара ВСУ по российскому колледжу

    Силы НАТО спустились в лондонское метро для отработки ударов по России

    Поведение внучки бывшего мэра Самары при визите силовиков оценили

    Смолов сделал заявление насчет завершения карьеры

    Армянским продавцам предрекли беды из-за ограничения поставок плодов и цветов в Россию

    В МИД Украины вместо Лукашенко решили позвать на разговор с Зеленским Тихановскую

    Названа неожиданная причина появляющихся при моргании узоров

    Москвичам назвали сроки открытия купального сезона

    Россельхознадзор заявил о проблемах с овощами и фруктами из Армении

    BYD и ювелиры Chopard представили по-настоящему роскошный автомобиль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok