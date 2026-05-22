18:28, 22 мая 2026

Щенки спаниелей стали «пособниками» мошенников в России

Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Мошенники часто привлекают внимание к своим фейковым объявлениям, предлагая щенков породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Такие методы особенно распространены в 2025 году, сообщает «Ридус» со ссылкой на Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России (УБК).

Анализ фишинговых объявлений показал, что щенки данной породы пользуются популярностью среди злоумышленников на фоне высокого спроса и привлекательности

УБК

Обычно фотографии животных просто воруются из социальных сетей или генерируются при помощи искусственного интеллекта. Призывы сделать предоплату, оплатить бронь, доставку или лечение — сигнал к повышенной настороженности, предупредили в ведомстве.

По данным УБК, мошенники используют фальшивые документы, отзывы и даже дипфейки, а также маскируются под реальные группы волонтеров и заводчиков. Они выкладывают объявления о продаже породистых собак, создают «ветеринарные аптеки», прикрываются сборами на лечение.

Эксперты обеспокоены ростом случаев мошенничества с животными, поскольку некоторые люди относятся к питомцам как к членам семьи. В сложных ситуациях такие граждане склонны к эмоциональным решениям и ослаблению бдительности.

Ранее кинолог назвал подходящие для активных людей породы собак.

