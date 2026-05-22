17:23, 22 мая 2026Мир

На Западе раскритиковали новое предложение Мерца по Украине

Дюпон-Эньян: Членство Украины в ЕС станет самоубийством для Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца наделить Украину статусом ассоциированного члена Европейского союза (ЕС) еще глубже втянет Европу в украинский конфликт. Об этом заявил французский политик, глава правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

«Как и хотела Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц теперь предлагает Украине статус ассоциированного члена ЕС, что сделает ее окончательное вступление необратимым и еще больше втянет нас в этот самоубийственный для Европы конфликт», — написал он.

Политик считает, что в связи с этим Франции необходимо принять решение о выходе из Евросоюза. «ЕС нас убивает, давайте освободимся!» — заключил Дюпон-Эньян.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе и призывает блок рассмотреть этот вопрос.

