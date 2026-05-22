Спрятавшие более двух тысяч свертков кладмены попались в российском регионе

В Алтайском крае полиция задержала мужчин за 2 тыс. свертков с наркотиками

В Алтайском крае сотрудники ДПС обратили внимание на двоих мужчин около кладбища, которые прятали что-то у дерева. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

При обыске у мужчин нашли более двух тысяч свертков с мефедроном и N-метилэфедроном, общая масса которых превысила килограмм. Их задержали. Оба оказались уроженцами Новосибирской области 38 и 40 лет. В их телефонах оперативники обнаружили сведения о тайниках в Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай.

На допросе мужчины признались, что полгода работали оптово-розничными курьерами онлайн-наркомаркета. Они забирали крупные партии «синтетики» в Новосибирской области, а затем на автомобиле развозили их по разным регионам, сбывая через закладки.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков»). Оба фигуранта заключены под стражу.

Ранее в Москве задержали находившегося 16 лет в федеральном розыске местного жителя. Его задержали в гараже с 30 килограммами наркотиков стоимостью 45 миллионов рублей.