Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:04, 4 мая 2026Силовые структуры

Прятавшегося 16 лет от полиции россиянина нашли в гараже с наркотиками на 45 миллионов

В Москве задержали мужчину с наркотиком на ₽45 млн, который был в розыске 16 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Москве задержан находившийся 16 лет в федеральном розыске местный житель. Его задержали в гараже с 30 килограммами наркотиков стоимостью 45 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, фигурант действовал с подельником. На территории гаражно-строительного кооператива, расположенного в Восточном административном округе города, они организовали наркоплантацию, оборудованную специальным освещением и вентиляцией. В этом же гараже они высушивали и измельчали коноплю.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Они арестованы.

По словам официального представителя МВД России, внутри гаража правоохранители нашли подготовленную к сбыту марихуану, удобрения, оборудование и упаковочный материал. Стоимость наркотика по ценам черного рынка превышает 45 миллионов рублей. Этого количества достаточно для производства около шести тысяч разовых доз.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске полицейские нашли в доме местного жителя восемь тысяч доз кокаина на 70 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Известного советского военачальника нашли мертвым в Доме на набережной в Москве

    Буланова раскрыла отношение к песням о войне

    Появились новые подробности о назначениях после увольнения главы кавказского региона

    Российские войска продвинулись на ключевом направлении СВО

    Генсек НАТО раскрыл недовольство Трампа Европой

    Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве

    «АвтоВАЗ» отправил коллектив в корпоративный отпуск

    На Западе испугались ответа России на пролет украинских дронов над Финляндией

    Австрия вышлет трех российских дипломатов по неожиданной причине

    Россияне устремились в школы кунг-фу в Китае ради тренировок по шесть часов в день

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok