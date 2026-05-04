Прятавшегося 16 лет от полиции россиянина нашли в гараже с наркотиками на 45 миллионов

В Москве задержан находившийся 16 лет в федеральном розыске местный житель. Его задержали в гараже с 30 килограммами наркотиков стоимостью 45 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, фигурант действовал с подельником. На территории гаражно-строительного кооператива, расположенного в Восточном административном округе города, они организовали наркоплантацию, оборудованную специальным освещением и вентиляцией. В этом же гараже они высушивали и измельчали коноплю.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Они арестованы.

По словам официального представителя МВД России, внутри гаража правоохранители нашли подготовленную к сбыту марихуану, удобрения, оборудование и упаковочный материал. Стоимость наркотика по ценам черного рынка превышает 45 миллионов рублей. Этого количества достаточно для производства около шести тысяч разовых доз.

