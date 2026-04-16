10:45, 16 апреля 2026

В доме россиянина нашли восемь тысяч доз кокаина на 70 миллионов рублей

В Подмосковье полиция задержала мужчину, пытавшегося сбыть кокаин на 70 млн руб.
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном Солнечногорске полицейские нашли в доме местного жителя 8000 доз кокаина на 70 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

По предварительной информации установлено, что фигурант исполнял функцию сбытчика в одном из наркомагазинов в теневом сегменте интернета. В течение нескольких месяцев он выполнял указания анонимного куратора. Связь с ним он держал через мессенджер.

По словам официального представителя МВД России, правоохранители обнаружили у него четыре килограмма кокаина — около 8000 разовых доз. Стоимость изъятого наркотика на черном рынке оценивается в 70 миллионов рублей. Также во время обысков оперативники обнаружили и изъяли схожий с огнестрельным оружием предмет и патроны.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали двух наркодилеров на автомобиле марки Nissan Teana с партией марихуаны в размере 12 килограммов.

