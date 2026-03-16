14:45, 16 марта 2026Силовые структуры

Зеленое вещество раскрыло криминальный дуэт на колесах в российском городе

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге задержали двух наркодилеров на автомобиле марки Nissan Teana с партией марихуаны в размере 12 килограммов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Фигуранты — местные жители 38 и 34 лет. В отношении первого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»), в отношении второго — по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств»).

По данным правоохранителей, 38-летний мужчина организовал криминальный бизнес. Во время досмотра у него обнаружен и изъят полимерный пакетик с веществом зеленого цвета, а в машине, которой он управлял, нашли еще два пакета с аналогичным содержимым. 34-летний же фигурант занимался сбытом вещества. В его машине полиция нашла и изъяла еще 10 пакетов с растительным веществом зеленого цвета.

Ранее сообщалось, что в Тульской области задержали подозреваемых в организации делянки по производству конопли.

