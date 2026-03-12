Реклама

13:51, 12 марта 2026Силовые структуры

Деревенские жители вошли в наркобизнес благодаря контейнерам

В Тульской области юноши устроили нарколабораторию в контейнерах у деревни
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Тульской области задержали подозреваемых в организации делянки по производству конопли. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, молодые люди захотели попытать счастья в наркобизнесе. Юноши установили морские контейнеры недалеко от деревни Ботня и оборудовали внутри мини-плантацию по производству конопли. Однако криминальный бизнес развивался недолго. Вскоре полиция накрыла ферму и изъяла порядка 100 кустов растения и 8 килограммов марихуаны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Брянский областной суд признал законным приговор студенту, который пришел на экзамены с гашишем в трусах.

