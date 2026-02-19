Российский студент пришел на экзамен с сюрпризом в трусах

Брянский студент получил 6 лет колонии за гашиш в трусах

Брянский областной суд признал законным приговор студенту, который пришел на экзамены с сюрпризом в трусах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Молодой человек был осужден Советским районным судом Брянска на шесть лет лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.

Из материалов уголовного дела следует, что студент 2006 года рождения хранил в своей квартире 17,680 грамма гашиша с целью сбыта. Он спрятал запрещенное вещество в нижнем белье и отправился на экзамен в университет. Его задержали с наркотиком полицейские.

На суде молодой человек признал вину в полном объеме. Теперь его отправят в колонию строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Приамурье местного жителя приговорили к семи годам лишения свободы за попытку продать 600 килограммов дикорастущей конопли.