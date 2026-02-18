Обнаружен решивший делать бизнес с 600 килограммами наркотиков россиянин

В Приамурье мужчина получил 7 лет колонии за попытку продать 600 кг марихуаны

В Приамурье Серышевский районный суд приговорил местного жителя, решившего продать 600 килограммов наркотиков, к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Амурской области.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, обвиняемый решил продавать дикорастущую коноплю и марихуану. В результате правоохранители обнаружили и изъяли у него более 600 килограммов наркотиков.

