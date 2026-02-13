У посетителя московской больницы нашли бутерброд с гашишем

В Москве задержали мужчину, пытавшегося пронести в больницу бутерброд с гашишем

Росгвардейцы задержали мужчину, который пытался пронести гашиш в московскую больницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Росгвардии.

По имеющимся данным, сотрудники ведомства прибыли по сигналу «тревога» в одно из лечебных учреждений на востоке Москвы. Там заметили 36-летнего уроженца Ставропольского края, который пытался пройти внутрь с подозрительным веществом. В присутствии понятых у задержанного изъяли бутерброд, в котором находился сверток с гашишем.

Сейчас мужчина находится в отделе полиции. Кому он нес наркотики, не уточняется.

Ранее в больнице на востоке Москвы задержали 28-летнего курьера-иностранца, который получил заказ на пронос наркотиков и спрятал их в лямке рюкзака.