Силовые структуры
18:10, 30 января 2026Силовые структуры

В московскую больницу заказали курьера с наркотиками

В Москве задержали курьера-иностранца, пытавшегося пронести наркотики в больницу
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В больнице на востоке Москвы задержали курьера-иностранца, который пытался пронести наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Росгвардии.

По данным ведомства, 28-летний гражданин одной из стран СНГ получил заказ — он должен был пронести в лечебное учреждение таблетки с наркотиками. Мужчину задержали. Экспертиза показала, что в таблетках, которые он спрятал в лямке рюкзака, был клефедрон.

Ранее сотрудники Россельхознадзора в Дагестане обнаружили почти 129 килограммов марихуаны при досмотре партии импортного укропа. Найденную запрещенку передали силовикам.

