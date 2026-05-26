Мужчина врезался в оленя на мотоцикле и не выжил

В США олень убил мотоциклиста

В США 66-летний мужчина врезался на мотоцикле в оленя. Об этом сообщает Lakeland News.

Инцидент произошел вечером 21 мая на шоссе 169 в штате Миннесота. Марк Рассел Смит ехал на мотоцикле в северном направлении и на полной скорости столкнулся с животным, которое внезапно выбежало на трассу. Мужчине попытались оказать помощь на месте происшествия, но он не выжил.

По данным патрульной службы штата Миннесота, дорожное покрытие в момент аварии было сухим, алкоголь в крови погибшего не обнаружен. Сообщается, что мотоциклист был в защитном шлеме. Причины выхода оленя на проезжую часть выясняются. Полиция призывает мотоциклистов и автомобилистов быть предельно внимательными и снижать скорость в лесных зонах.

Ранее в японской префектуре Гумма выбежавшие на дорогу олени привели к аварии с человеческими жертвами. Пенсионер, ехавший на мотоцикле, врезался в оленя, потерял управление и упал на проезжую часть. После этого его переехала легковая машина, а затем еще один автомобиль.