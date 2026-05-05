Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:33, 5 мая 2026Из жизни

Олень погубил мужчину

В Японии мотоциклиста, врезавшегося в оленя, переехали два автомобиля
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Thomas White / Reuters

В японской префектуре Гумма выбежавшие на дорогу олени привели к аварии с человеческими жертвами. Об этом сообщает издание News On Japan.

Инцидент произошел ночью 29 апреля на шоссе в городе Сибукава. 61-летний Масами Ногути, ехавший на мотоцикле, врезался в оленя, потерял управление и упал на проезжую часть. После этого его переехала легковая машина, а затем еще один автомобиль. Мужчина получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

О случившемся сообщил в полицию водитель грузовика, который перед этим столкнулся с другим оленем на встречной полосе. За рулем первой машины, переехавшей мотоциклиста, находилась 61-летняя Рурико Сасагава. Ей удалось скрыться с места происшествия, однако позже ее задержали.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Ранее в американском штате Мичиган мотоциклист столкнулся с летящим индюком. От удара он потерял управление, въехал в ограждение на обочине и лишился ноги. Спасти его также не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Принц Гарри и Меган Маркл остались без приглашения на главное модное событие года

    Россиян предупредили о пике активности клещей

    Раскрыта причина отказа Тимоти Шаламе от совместного с Кайли Дженнер выхода на Met Gala

    Конкурент Кличко прокомментировал сообщения о своей отставке

    Названа реальная эффективность украинской ракеты «Фламинго»

    Солистка группы «Винтаж» назвала место силы

    Крупнейший российский застройщик допустил дефолт

    Сотни авиарейсов оказались задержаны или отменены из-за атак беспилотников на Москву

    Россиянам напомнили о запрете жарки шашлыка в одном случае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok