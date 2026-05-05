Олень погубил мужчину

В Японии мотоциклиста, врезавшегося в оленя, переехали два автомобиля

В японской префектуре Гумма выбежавшие на дорогу олени привели к аварии с человеческими жертвами. Об этом сообщает издание News On Japan.

Инцидент произошел ночью 29 апреля на шоссе в городе Сибукава. 61-летний Масами Ногути, ехавший на мотоцикле, врезался в оленя, потерял управление и упал на проезжую часть. После этого его переехала легковая машина, а затем еще один автомобиль. Мужчина получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

О случившемся сообщил в полицию водитель грузовика, который перед этим столкнулся с другим оленем на встречной полосе. За рулем первой машины, переехавшей мотоциклиста, находилась 61-летняя Рурико Сасагава. Ей удалось скрыться с места происшествия, однако позже ее задержали.

Ранее в американском штате Мичиган мотоциклист столкнулся с летящим индюком. От удара он потерял управление, въехал в ограждение на обочине и лишился ноги. Спасти его также не удалось.