Землетрясение произошло в российском городе

18:47, 26 мая 2026

EMSC: Землетрясение магнитудой 3,9 произошло у берегов Сочи
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Землетрясение произошло в Черном море у берегов Сочи. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 26 мая, в 15:08 по местному времени (совпадает с московским). Их магнитуда достигала 3,9 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 30 километрах к юго-западу от Сочи и в 187 километрах к юго-востоку от Краснодара. Очаг залегал на глубине пять километров. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях информация не поступала.

Ранее в тот же день землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке. Колебания такой силы ощутили в Петропавловске-Камчатском — эпицентр сейсмотолчков располагался в 85 километрах от административного центра.

В середине мая мощное землетрясение случилось у побережья Северных Курил. Его магнитуда достигала 5,7 — такое землетрясение сейсмологи классифицирует как сильное. Толчки оказались ощутимыми — в Северо-Курильске его силу оценили в 4 балла. Тревогу цунами не объявляли.

