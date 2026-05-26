На Камчатке произошло ощутимое землетрясение магнитудой 5,1

На Камчатке зафиксировано очередное землетрясение. Об этом уведомляет Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По своей магнитуде землетрясение достигло отметки 5,1. Колебания такой силы ощутили в Петропавловске-Камчатском — эпицентр сейсмотолчков располагался в 85 километрах от административного центра.

В середине мая мощное землетрясение случилось у побережья Северных Курил. Его магнитуда достигала 5,7 — такое землетрясение сейсмологи классифицирует как сильное. Толчки оказались ощутимыми — в Северо-Курильске его силу оценили в 4 балла. Тревогу цунами не объявляли.

В те же дни землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр явления находился в 179 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.