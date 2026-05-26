На Камчатке произошло ощутимое землетрясение

На Камчатке зафиксировано очередное землетрясение. Об этом уведомляет Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
По своей магнитуде землетрясение достигло отметки 5,1. Колебания такой силы ощутили в Петропавловске-Камчатском — эпицентр сейсмотолчков располагался в 85 километрах от административного центра.
В середине мая мощное землетрясение случилось у побережья Северных Курил. Его магнитуда достигала 5,7 — такое землетрясение сейсмологи классифицирует как сильное. Толчки оказались ощутимыми — в Северо-Курильске его силу оценили в 4 балла. Тревогу цунами не объявляли.
В те же дни землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр явления находился в 179 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.