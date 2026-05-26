18:46, 26 мая 2026

В отношении уехавшего из России политолога возбудили уголовное дело

ТАСС: Следователи возбудили против политолога Снеговой дело о военных фейках
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело против политолога Марии Снеговой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая находится не в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Снеговой вменяют пункт «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти») УК РФ. Сегодня, 26 мая, в московский суд поступило ходатайство о ее заочном аресте.

Снеговая — политолог, экономист, кандидат экономических наук и PhD по политологии (Колумбийский университет). В ноябре 2023 года ее внесли в список иноагентов, а в апреле 2026 года — в перечень террористов и экстремистов. На прошлой неделе МВД России объявило политолога в розыск.

Ранее защита блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом, а также внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала его заочный приговор.

