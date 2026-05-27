Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:09, 27 мая 2026Интернет и СМИ

Журналист сделал мрачное предсказание о судьбе Украины

Журналист Фази: Западные лидеры рассматривают украинцев как пушечное мясо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украину ждет катастрофа, если на Западе не остановят безрассудство правящей элиты. Мрачное предсказание о судьбе государства сделал журналист Томас Фази на своей странице в социальной сети X.

«Это ошибка — полагать, будто западным лидерам есть дело до Украины. На самом деле они рассматривают их [украинцев] просто как пушечное мясо, как кусок, который нужно бросить в мясорубку», — высказался он.

По словам журналиста, если жители западных стран «не восстанут против этого безумия», так будет продолжаться, пока от Украины и Европы «ничего не останется».

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что России и Украине нужно вести переговоры напрямую, не дожидаясь готовности Запада вступить в диалог. Он утверждал, что в идеале Запад должен участвовать в переговорах, однако европейские правительства саботируют дипломатию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия угрожает Еревану разрывом договора по газу. Пашинян заявил, что Армения будет так богата, что не заметит этого

    В сети оценили откровенные фото Иванки Трамп с отдыха

    Военкор сообщил об ударах по учебным центрам ВСУ с инструкторами НАТО

    В письме Зеленского Трампу заметили важную деталь

    В России начали производить уникальную отечественную линзу для лечения катаракты

    Трамп пообещал разнести близкую к Ирану страну

    В Европарламенте заговорили о трибунале для Зеленского из-за удара по Старобельску

    Москвичей предупредили об аномальных холодах

    Трамп перепутал Иран с Венесуэлой

    Журналист сделал мрачное предсказание о судьбе Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok