Журналист Фази: Западные лидеры рассматривают украинцев как пушечное мясо

Украину ждет катастрофа, если на Западе не остановят безрассудство правящей элиты. Мрачное предсказание о судьбе государства сделал журналист Томас Фази на своей странице в социальной сети X.

«Это ошибка — полагать, будто западным лидерам есть дело до Украины. На самом деле они рассматривают их [украинцев] просто как пушечное мясо, как кусок, который нужно бросить в мясорубку», — высказался он.

По словам журналиста, если жители западных стран «не восстанут против этого безумия», так будет продолжаться, пока от Украины и Европы «ничего не останется».

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что России и Украине нужно вести переговоры напрямую, не дожидаясь готовности Запада вступить в диалог. Он утверждал, что в идеале Запад должен участвовать в переговорах, однако европейские правительства саботируют дипломатию.