Германия встала на защиту «Северного потока-2»

Попытка Еврокомиссии (ЕК) регулировать проект трубопровода «Северный поток-2» противоречит европейскому и международному законодательству, считает Германия. Об этом в четверг, 18 января, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на копию переданного в ЕК юридического заключения Берлина.

Разработанные ЕК поправки в газовую директиву предусматривают распространение норм энергетического законодательства ЕС на газопроводы из стран, не входящих в объединение. В заключении Германии отмечается, что Еврокомиссия не сумела продемонстрировать «никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза». В поправках вообще нет никакой необходимости, считают в Берлине.

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Действие европейского законодательства в полной мере распространяется на компании и инфраструктуру, к которой на территории ЕС подключаются трубопроводы, подчеркивается в юридическом заключении. Поэтому нет смысла распространять на них требования о разделении на поставщиков газа и посредников или «допуске третьих сторон».

Газовая директива должна распространить действие третьего энергетического пакета Евросоюза на проект «Северный поток – 2». Он направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа в ЕС. Документ включает законодательные акты, ограничивающие для вертикально интегрированных компаний право владения и управления энерготранспортными сетями со стороны. Еврокомиссия добивается раздела бизнеса по продаже и транспортировке газа.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

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