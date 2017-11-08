ЕС заявил о бесполезности «Северного потока-2»

Еврокомиссия не видит необходимости в создании газопровода «Северный поток-2» из-за снижения потребления топлива в ЕС. Об этом говорится в материалах ведомства в среду, 8 ноября.

«В совокупности с уже имеющейся инфраструктурой по импорту газа и ростом конкурентоспособности поставок сжиженного природного газа комиссия не видит необходимости в строительстве такой системы, как "Северный поток-2"», — говорится в сообщении. Как отмечается, Евросоюз будет настаивать на сохранении транзита российского газа через Украину.

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Еврокомиссия на этой неделе представит пакет поправок к газовой директиве. В списке предложений — недискриминационное установление тарифов, доступ третьих сторон, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Документ должен быть одобрен Советом стран ЕС и Европарламентом.

В октябре глава украинского «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил, что в случае полного прекращения транзита российского газа Украина потеряет около 3 миллиардов долларов в год. Такой вариант возможен после 2019 года, когда истечет срок действия контракта с «Газпромом», отметил он.

Тогда же зампред «Газпрома» Александр Медведев заявил, что попытки помешать строительству газопровода «Северный поток-2» обусловлены политическими целями, связанными с Украиной.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком».