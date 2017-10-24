«Нафтогаз» оценил потери от прекращения транзита газа в три миллиарда долларов

В случае полного прекращения транзита российского газа Украина потеряет около 3 миллиардов долларов в год. Такой вариант возможен после 2019 года, когда истечет срок действия контракта с «Газпромом», признал глава «Нафтогаз» Андрей Коболев. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает ТАСС.

Прекращение транзита российского газа через Украину «будет иметь крайне негативные последствия», отметил Коболев, выступая на международной конференции по вопросам нефтегазового комплекса страны. По его словам, привлечение международного партнера в ГТС страны не является гарантией, что «Газпром» не откажется от украинского маршрута транспортировки топлива в страны ЕС. Хотя и повысит шансы сохранить некие объемы поставок газа.

В связи с этим Коболев признал, что «очень сложно что-то гарантировать» сотрудникам «Укртрансгаз». Большинство их перейдет в структуру нового оператора газотранспортной системы, остальных же обещал трудоустроить в группе компаний «Нафтогаза».

В Киеве не исключают, что «Газпром», после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток», может отказаться от нового контракта с Украиной. Ряд европейских стран выступают против нового трубопровода, утверждая, что реализация проекта угрожает энергетической безопасности ЕС.

Материалы по теме На зов трубы Похоже, «Газпром» сумел найти подход к европейским чиновникам

В свою очередь в «Газпроме» подчеркивают, что эти попытки обусловлены политическими целями, которые связаны с Украиной. В начале октября зампред «Газпрома» Александр Медведев при выборе маршрута транспортировки газа компания руководствуется экономическими принципами.

Главы энергетических ведомств стран ЕС отказываются предоставить Еврокомиссии мандат на переговоры с Россией о создании специальной юридической базы по газопроводу «Северный поток-2». Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что достичь компромисса по этому вопросу в ближайшие месяцы не удастся.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии.

