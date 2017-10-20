Глава ЕК пожаловался на отсутствие согласованной позиции по «Северному потоку-2»

Достичь компромисса между странами Евросоюза по проекту «Северный поток-2» в ближайшие месяцы не удастся. С таким заявлением выступил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам первого дня рабочего заседания саммита ЕС. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает ТАСС.

«Между странами ЕС нет единогласной поддержки предоставлению мандата Еврокомиссии для ведения переговоров с Россией по этому вопросу», — подчеркнул Юнкер.

По его словам, в Евросоюзе есть страны, которые считают, что в принципе нет оснований для предоставления такого мандата. Совет ЕС продолжит работу по этому вопросу, добавил председатель ЕК.

Решение взять под контроль строительство второй нитки газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря из России в Германию ЕК приняла четыре месяца назад. Однако дальше дело не пошло. Вместе с тем еврокомиссары от своих намерений не отказались — полномочия на переговоры с Россией необходимо получить, сказал глава комиссии.

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В начале октября зампред «Газпрома» Александр Медведев заявил, что желание некоторых стран ЕС помешать строительству газопровода «Северный поток-2» обусловлены политическими целями, связанными с Украиной. По его словам, попытки распространить третий энергетический пакет Евросоюза на «Северный поток-2» не прекращаются, хотя юридический департамент ЕС дал однозначно отрицательное заключение применимости этих законодательных актов к трубопроводу.

В конце сентября шведский посол в Москве Петер Эриксон признал, что юридических оснований для блокировки проекта «Северный поток-2» у Швеции нет. «Может быть, у "Северного потока-2" есть отрицательные последствия для энергетической безопасности ЕС, но юридических оснований сказать "нет" у нас нет», — заявил он.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Партнерами «Газпрома» выступают компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.