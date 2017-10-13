В Германии сняли последние ограничения на использование газопровода OPAL

Высший земельный суд Дюссельдорфа постановил снять все ограничения на проведение аукционов на использование мощностей газопровода OPAL. В компании-операторе OpalGastransport GmbH & Co KG подтвердили это решение. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает ТАСС.

В конце июля немецкий суд снял обеспечительные меры по иску польской PGNIG на замороженные мощности газопровода OPAL. Судья пришел к выводу, что заявители не доказали, что обеспечительные меры необходимы для предотвращения «серьезного и непоправимого ущерба до принятия решения по существу», подчеркивалось в вердикте. В результате стало возможно использовать мощности OPAL на 90 процентов. Теперь же все ограничения сняты.

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Еврокомиссия в октябре 2016-го одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Этот документ, принятый в ЕС в 2009 году, обязывает поставщиков обеспечить доступ к своей «трубе» третьим лицам, то есть конкурентам. Если их нет, то часть газотранспортных мощностей должна оставаться в резерве. Поэтому до снятия ЕК ограничения «Газпром» имел право использовать только половину мощностей OPAL.

Сооружение OPAL завершено в 2011 году. Газопровод расположен в ФРГ, находится в оперативном управлении компании OPAL NEL TRANSPORT GmbH (дочерней немецкой Wingas). Мощность OPAL — 36 миллиардов кубометров. Газопровод объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, что позволяет «Газпрому» поставлять голубое топливо европейским потребителям в обход Украины.