«Газпром» назвал положительным решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL

В «Газпроме» назвали положительным для компании решение суда Евросоюза (ЕС) о снятии ограничений на доступ к мощностям газопровода OPAL. Об этом заявила генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, передает РИА Новости.

«У нас еще есть первичная информация, которую получили в пятницу вечером. Сегодня-завтра будет подробная расшифровка, потому что заключение [суда] на польском языке, идет расшифровка», — пояснила гендиректор компании.

В конце минувшей недели суд ЕС принял решение о снятии обеспечительных мер, которые приостанавливали решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к OPAL.

Еврокомиссия в октябре 2016-го одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Этот документ, принятый в ЕС в 2009 году, обязывает поставщиков обеспечить доступ к своей «трубе» третьим лицам, то есть конкурентам. Если их нет, то часть газотранспортных мощностей должна оставаться в резерве. Поэтому до снятия ЕК этого ограничения «Газпром» имел право использовать только половину мощностей OPAL.

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Обеспечительные меры были приняты в декабре 2016 года по требованию польской компании PGNIG, которая обжаловала решение Еврокомиссии сократить зарезервированные мощности газопровода.

В марте 2017 года к иску польской компании присоединились Литва и Латвия. Тогда же компания «Нафтогаз Украины» подала в Общий суд Европейского суда справедливости аналогичный иск против ЕК.

Сооружение OPAL завершено в 2011 году. Газопровод расположен в ФРГ, находится в оперативном управлении компании OPAL NEL TRANSPORT GmbH (дочерней немецкой Wingas). Мощность OPAL 36 миллиардов кубометров. Он объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, что дает возможность «Газпрому» поставлять голубое топливо европейским потребителям в обход Украины.