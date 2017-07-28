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Суд Дюссельдорфа снял обеспечительные меры на замороженные мощности OPAL

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Высший земельный суд Дюссельдорфа снял обеспечительные меры по иску польской PGNIG на замороженные мощности газопровода OPAL. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает «Прайм».

Суд пришел к выводу, что заявители не доказали, что обеспечительные меры необходимы для предотвращения «серьезного и непоправимого ущерба до принятия решения по существу», подчеркивается в вердикте.

Еврокомиссия в октябре 2016-го одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Этот документ, принятый в ЕС в 2009 году, обязывает поставщиков обеспечить доступ к своей «трубе» третьим лицам, то есть конкурентам. Если их нет, то часть газотранспортных мощностей должна оставаться в резерве. Поэтому до снятия ЕК ограничения «Газпром» имел право использовать только половину мощностей OPAL.

Обеспечительные меры, приостанавливавшие начало действия решения ЕК, были приняты по требованию PGNIG, к которой в марте 2017 года присоединились Литва и Латвия. В свою очередь, «Нафтогаз Украины» подал в Общий суд Европейского суда справедливости аналогичный иск против решения ЕК.

Сооружение OPAL завершено в 2011 году. Газопровод расположен в ФРГ, находится в оперативном управлении компании OPAL NEL TRANSPORT GmbH (дочерней немецкой Wingas). Мощность OPAL — 36 миллиардов кубометров. Он объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, что дает возможность «Газпрому» поставлять голубое топливо европейским потребителям в обход Украины.

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