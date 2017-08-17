«Газпром» установил абсолютный рекорд суточного экспорта газа

«Газпром» установил абсолютный для августа рекорд суточной загрузки мощностей для экспорта газа за всю историю компании. Объем поставок энергоносителя 16 августа составил 586,5 миллиона кубометров газа. Об этом говорится в сообщении компании, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Зафиксированный объем значительно превышает максимальный суточный показатель зимы 2015/2016 годов — 539 миллионов кубометров газа, говорится в сообщении.

Газовый холдинг отмечает, что рекорд поставок был установлен в условиях повышенного спроса на российский газ в дальнем зарубежье и активной закачки в ПХГ в Европе в преддверии отопительного сезона.

Днем ранее, 16 августа, «Газпром» сообщил, что экспорт газа в дальнее зарубежье с начала 2017-го года (с 1 января по 15 августа) вырос на 12 процентов по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. В указанный период холдинг поставил зарубежным потребителям 118,3 миллиарда кубометров энергоносителя.

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8 августа глава российского газового холдинга Алексей Миллер сообщил, что загрузка газопровода «Северный поток» (магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря) превысила 90 процентов от проектной мощности, газопровод Opal (сухопутное продолжение «Северного потока», проходит по территории Германии, находится в оперативном управлении компании OPAL NEL TRANSPORT GmbH) вышел на полную мощность.

Еврокомиссия в октябре 2016-го одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода Opal из Третьего энергопакета. Этот документ, принятый в ЕС в 2009 году, обязывает поставщиков обеспечить доступ к своей «трубе» третьим лицам, то есть конкурентам. Если их нет, то часть газотранспортных мощностей должна оставаться в резерве. Поэтому до снятия ЕК этого ограничения «Газпром» имел право использовать только половину мощностей Opal. Нынешнее решение дает возможность российскому концерну приобретать квоты еще на 40 процентов.

В 2016 году «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12,5 процента, до 179,3 миллиарда кубометров. В абсолютном выражении рост составил 19,9 миллиарда кубометров. Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье достиг в 2016 году максимума за всю историю газовой отрасли.