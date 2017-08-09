Загрузка «Северного потока» превысила 90 процентов

Загрузка газопровода «Северный поток» 8 августа превысила 90 процентов от проектной мощности, газопровод Opal вышел на полную мощность. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передает РИА Новости.

По его словам, в период с 1 по 8 августа загрузка «Газпромом» газопровода Opal выросла на 30 процентов.

«Объем суточной подачи газа на газоизмерительной станции (ГИС) "Грайфсвальд" 8 августа достиг 140 миллионов кубометров, то есть использование "Северного потока" превысило 90 процентов от проектной мощности. И это летом! Это свидетельствует о высокой востребованности этого экспортного маршрута и его продолжения — газопровода Opal», — сказал Миллер.

Он подчеркнул, что полная загрузка газопровода — это «объективная рыночная необходимость со стороны наших европейских клиентов».

Кроме того, глава «Газпрома» подчеркнул, что состояние украинской газотранспортной системы (ГТС) не может гарантировать надежное газоснабжение потребителей ЕС в средне- и долгосрочной перспективе. А тот факт, что Украина допускает возможные проблемы с транзитом газа, по его словам, подтверждает необходимость дополнительных маршрутов доставки энергоносителя.

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7 августа министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что оператор украинской ГТС компания «Укртрансгаз» может быть технически не готова к прокачке газа, если топ-менеджмент «Нафтогаза Украины» сократит инвестиции в ГТС страны.

Еврокомиссия в октябре 2016-го одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Этот документ, принятый в ЕС в 2009 году, обязывает поставщиков обеспечить доступ к своей «трубе» третьим лицам, то есть конкурентам. Если их нет, то часть газотранспортных мощностей должна оставаться в резерве. Поэтому до снятия ЕК этого ограничения «Газпром» имел право использовать только половину мощностей OPAL. Нынешнее решение дает возможность российскому концерну приобретать квоты еще на 40 процентов.

Сооружение OPAL завершено в 2011 году. Газопровод расположен в ФРГ, находится в оперативном управлении компании OPAL NEL TRANSPORT GmbH (дочерней немецкой Wingas). Мощность OPAL — 36 миллиардов кубометров. Он объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, что дает возможность «Газпрому» поставлять голубое топливо европейским потребителям в обход Украины.