«Газпром» в 2017 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12 процентов

Экспорт газа в дальнее зарубежье с начала 2017-го (с 1 января по 15 августа) вырос на 12 процентов по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные «Газпрома».

В указанный период холдинг поставил зарубежным потребителям 118,3 миллиарда кубометров энергоносителя.

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В «Газпроме» отметили, что повышенный спрос на российский газ сохраняется в странах Западной и Центральной Европы. В частности, поставки в Германию выросли на 14,5 процента, в Австрию — на 66,7 процента, в Словакию — на 28 процентов, в Чехию — на 27,9 процента.

8 августа глава российского газового холдинга Алексей Миллер сообщил, что загрузка газопровода «Северный поток» (магистральный газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря) превысила 90 процентов от проектной мощности, газопровод Opal (объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы) вышел на полную мощность.

Еврокомиссия в октябре 2016-го одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода Opal из Третьего энергопакета. Этот документ, принятый в ЕС в 2009 году, обязывает поставщиков обеспечить доступ к своей «трубе» третьим лицам, то есть конкурентам. Если их нет, то часть газотранспортных мощностей должна оставаться в резерве. Поэтому до снятия ЕК этого ограничения «Газпром» имел право использовать только половину мощностей Opal. Нынешнее решение дает возможность российскому концерну приобретать квоты еще на 40 процентов.

В 2016 году «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12,5 процента, до 179,3 миллиарда кубометров. В абсолютном выражении рост составил 19,9 миллиарда кубометров. Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье достиг в 2016 году максимума за всю историю газовой отрасли.