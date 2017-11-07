В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»

Новые правила Евросоюза для морских газопроводов планируется принять в течение ближайших месяцев. Они могут создать проблемы для проекта «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.

Ожидается, что Еврокомиссия на этой неделе представит пакет поправок к газовой директиве. В списке предложений — недискриминационное установление тарифов, доступ третьих сторон, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Документ должен быть одобрен Советом стран ЕС и Европарламентом.

«Директива начинает применяться с момента принятия, то есть это может быть задолго до конца 2018 года», — сообщил информированный источник агентства.

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В настоящее время ряд норм третьего энергопакета ЕС, регулирующего в том числе и внутренний рынок газа, не распространяется на морские участки газопроводов. Еврокомиссия обсуждает возможность внесения поправок в газовую директиву, чтобы расширить ее действие на подобные участки, которые будут открыты позже. Учитывая, что «Северный поток-2» планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, новые требования ЕС вполне могут быть применены к этому проекту.

Еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете признавал, что изменения в газовую директиву нужны, чтобы в будущем не повторилась ситуация с этим проектом. Однако в Евросоюзе на сегодняшний день нет согласованной позиции по предоставлению мандата Еврокомиссии на переговоры с Россией по «Северному потоку-2». Глава ЕК Жан-Клод Юнкер в октябре констатировал, что некоторые страны ЕС в принципе не видят для этого оснований.

В начале октября зампред «Газпрома» Александр Медведев заявил, что попытки распространить Третий энергетический пакет Евросоюза на «Северный поток-2» не прекращаются, хотя юридический департамент ЕС дал однозначно отрицательное заключение применимости этих законодательных актов к проекту.

В свою очередь, шведский посол в Москве Петер Эриксон признал, что юридических оснований для блокировки проекта «Северный поток-2» нет.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Партнерами «Газпрома» выступают компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.



