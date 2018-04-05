Финляндия одобрила «Северный поток-2»

Правительство Финляндии одобрило строительство российского газопровода «Северный поток-2» в собственной особой экономической зоне. Сообщение о решении финского кабмина размещено на официальном сайте государственного органа.

По территории Финляндии пройдут 374 километра российского газопровода. «Исполнитель обязан выполнить все условия, на основании которых правительство разрешило реализовать проект. Это значит, что реализация проекта должна проходить с минимальными рисками для окружающей среды, Балтийского моря и других проектов в особой экономической зоне», — говорится в сообщении финского правительства.

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Оператору газопровода, зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream 2, еще необходимо получить разрешение на строительные работы у местных властей южной Финляндии. Именно местные власти дают заключение о последствиях для окружающей среды, а также на соответствие с действующим законодательством, включая водопользование.

В конце марта стало известно, что Европейские органы власти не смогут повлиять на реализацию газового проекта. Единственным препятствием для трубопровода остается Дания, которая по-прежнему решает, мешает ли газопровод ее национальным интересам и безопасности или нет.

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