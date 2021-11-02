На Украине опровергли сообщения американских СМИ о российских войсках на границе

Публикации американских изданий Politico и Washington Post о стягивании российских войск к украинским границам не соответствуют действительности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в комментарии «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России).

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Он опроверг данные сообщения и назвал их сознательной дезинформацией всего общества. «Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация, и нам непонятно, зачем они [СМИ] это делают», — рассказал Данилов. Он добавил, что две недели назад российские войска были на тех же позициях, что и сегодня, о чем свидетельствуют все те же снимки из космоса.

Ранее информацию о наращивании российских войск рядом с украинской границей опровергло Министерство обороны Украины. В ведомстве отметили, что к 1 ноября не зафиксировали фактов наращивания военного присутствия России в виде подразделений, вооружения и военной техники возле украинской границы.

30 октября газета The Washington Post заявила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад — 2021». Затем Politico сообщило о том, что на спутниковых снимках видны скопления бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии, а также наземные войска в районе российского Ельня, недалеко от границы с Белоруссией.

Обострение в Донбассе началось 26 октября, когда Вооруженные силы Украины впервые задействовали в бою Bayraktar. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США, Германию и Францию перестать поощрять милитаризацию Украины.