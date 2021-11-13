Путин прокомментировал учения НАТО в Черном море

Президент России Владимир Путин назвал учения НАТО в Черном море серьезным вызовом для страны. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что обеспокоен использованием при учениях стратегической авиации с боевым оружием.

«Используется Б-51, это достаточно старенькие самолеты, но дело не в носителе, у них на борту боевое стратегическое оружие, это серьезный вызов для нас», — прокомментировал президент России.

Тем не менее Путин отклонил предложение Министерства обороны России по проведению незапланированных учений в ответ на действия США. Глава государства считает эти действия нецелесообразными.

Ранее в ноябре Россия усилила слежку за кораблями США в Черном море. Так, В Минобороны заявили, что к мониторингу за действиями американских кораблей в акватории моря подключился корабль «Павел Державин». Патрульный корабль присоединился к уже следящими за кораблями США флагману Черноморского флота ракетному крейсеру «Москва» и фрегату «Адмирал Эссен», оснащенному крылатыми ракетами «Калибр».