Бельгия подняла в воздух истребители для перехвата российских самолетов

В пятницу, 12 ноября, Бельгия подняла в воздух два истребителя F-16 для перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160. Об этом говорится в сообщении Минобороны Нидерландов, передает ТАСС.

«Стратегические бомбардировщики Ту-160 зашли в зону ответственности Нидерландов, не подав опознавательных сигналов», — передает нидерландское военное ведомство. В том же сообщении отмечается, что бельгийские самолеты сопровождали бомбардировщики ВКС России «до тех пор, пока эту роль не взяли на себя ВВС Великобритании».

Ранее министерство обороны России отметило рост частоты полетов авиации стран НАТО над Черным морем у российских границ. В ведомстве напомнили, что недавно радиотехнические средства зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России сопровождали самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США.