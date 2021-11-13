В Пентагоне раскрыли значение учений НАТО в Черном море

Военные учения, которые проводят Военно-морские сил (ВМС) ряда стран НАТО в Черном море, являются одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания. Такое их значение раскрыл глава Пентагона Ллойд Остин в своем Twitter-аккаунте в субботу, 13 ноября.

Министр обороны США напомнил, что уже неоднократно называл концепцию интегрированного сдерживания действенным способом сдерживания военных угроз в будущем.

«Одним из ключевых компонентов действительно интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками и партнерами по всему миру посредством совместных наземных, воздушных и морских учений», — написал Остин, прикрепив к своему посту публикацию с несколькими снимками, сделанными в ходе учений.

12 ноября семь военных кораблей ВМС США, Турции, Румынии и Украины провели учения в международных водах у румынского берега Черного моря. При этом предполагается, что американские корабли останутся в румынском порту Констанца до 14 ноября включительно.

30 октября в Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности, а 4 ноября — корабль Mount Whitney, флагман 6-го оперативного флота США. В России подобную активность стран НАТО в Черном море посчитали серьезным вызовом для страны и усилили слежку за кораблями США в регионе.