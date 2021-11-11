Пушков отреагировал на обещание США продолжить операции в Черном море

Сенатор Пушков: РФ выражала готовность к диалогу с США и НАТО, но не добилась резултата

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале отреагировал на обещание США продолжить операции в Черном море.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби пообещал, что США продолжат летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитают нужным.

«В Сирии мы действуем, как считаем нужным. В Арктике тоже. На Дальнем Востоке тоже. В создании гиперзвукового оружия — тоже. И везде, где мы действуем, как считаем нужным, есть зримые результаты», — написал сенатор.

По словам Пушкова, Москва долго рассчитывала на некое «потепление» и выражала готовность к диалогу с США и НАТО. «Результаты более чем скромные. Выходит, надо чаще действовать, как мы сами считаем нужным. Не безоглядно, но настойчиво и последовательно», — отметил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова указала, что действия США в акватории Черного моря — например, проход военных кораблей — указывают на попытку угрожать России войной. Дипломат убеждена, что учения Военно-морских сил США — это всего лишь прикрытие. На самом деле в Вашингтоне хотят разработать «пути военных действий», в частности, на территории Украины.