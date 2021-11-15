В НАТО заявили о готовности к любому развитию событий на границе с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс готов к любому развитию событий, связанным с якобы стягиванием российских вооруженных сил на границу с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы заметили некоторые необычные движения и концентрацию сил ВС России, именно поэтому мы начеку, отслеживаем ситуацию и готовы реагировать на любое развитие событий», — сказал он.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что по его оценкам действий российских военных, находящихся «возле границ Украины», можно сказать, что они не собираются совершать вторжение в страну. «Это не что-то открыто агрессивное. Не то, что показывает, что они собираются вторгнуться в ближайшие дни», — считает представитель Пентагона.

Возможность вторжения России в ближайшее время оценил и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он считает, что беспокоиться на этот счет не нужно. При этом Климкин заявил, что Россия весной подтянула к границам Украины «колоссальное количество вооружения».