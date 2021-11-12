Указаны несостыковки в сообщениях о подготовке Россией вторжения на Украину

Глава РСМД: заявления о подготовке Россией вторжения на Украину могут быть сигналом Киеву

Заявления о якобы ведущейся Россией подготовке к вторжению на Украину возникают с определенной периодичностью, подобно сезонному обострению, но в последних сообщениях прослеживается ряд несостыковок. На них в беседе с «Лентой.ру» указал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Глава РСМД отметил, что странным выглядит то, что сама Украина никак не подтверждает подобную информацию, а заявления о некой военной угрозе исходят из Вашингтона. Кроме того, непонятно, почему США обратились именно к ЕС, а не к НАТО, у которого как у оборонительного союза действительно есть возможность как-то отреагировать на действия России.

«Я думаю, что это может быть какой-то сигнал Москве или даже Киеву, что Соединенные Штаты не являются сторонним наблюдателем в этом конфликте: хотя они и не готовы предоставить Киеву быстрый процесс вхождения в НАТО, события на границе Украины и России являются предметом озабоченности, предметом американского внимания», — заключил Кортунов, добавив, что выглядят подобные заявления неубедительно.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские чиновники предупредили Евросоюз о риске вторжения России на Украину, при этом не передали никаких данных, которые бы подтверждали их опасения.

В Кремле назвали подобные заявления пустыми и безосновательными, подчеркнув, что передвижение вооруженных сил России на ее территории никому не угрожает. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь обратил внимание на то, что большое количество угроз исходит от самой Украины.