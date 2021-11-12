В Пентагоне оценили возможность вторжения российских военных на Украину

В Пентагоне считают, что российские военные не собираются совершать вторжение на Украину

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил на лекции в университете Дьюка, что по его оценкам действий российских военных, находящихся «возле границ Украины», можно сказать, что они не собираются совершать вторжение в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не что-то открыто агрессивное. Не то, что показывает, что они собираются вторгнуться в ближайшие дни», — считает представитель Пентагона, добавив, что США внимательно следят за «маневрами на российской стороне вблизи украинской границы».

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов отметил, что заявления о якобы ведущейся Россией подготовке к вторжению на Украину возникают с определенной периодичностью, подобно сезонному обострению, но в последних сообщениях прослеживается ряд несостыковок. Он подчеркнул, что сама Украина никак не подтверждает подобную информацию, а заявления о некой военной угрозе исходят из Вашингтона.