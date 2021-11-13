На Украине признали неготовность США оказать ей военную помощь

Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала «НАШ» признал, что Киев не дождется от США военной помощи.

«Я не вижу, чтобы США брали на себя какие-то чрезвычайные обязательства. Поддерживать, уважать территориальную целостность и помогать ее сохранить, задействовать возможные санкции — да, но ничего больше. Больше, пожалуй, нереально, в силу того, что мы имеем дело с Россией — ядерным государством, с которым США имеют особые отношения и интересы в контексте приоритета китайского направления внешней политики», — заявил экс-глава МИД.

Он отметил, что Штаты не готовы к силовому вмешательству в какие-либо конфликты в ближайшей перспективе. По его мнению, американцы могут оказать военную поддержку только в исключительном случае.

Ранее украинский депутат от партии «Слуга народа» Олег Дунда рассказал , каких целей планирует добиваться новый министр обороны Алексей Резников. По его словам, задача состоит в том, чтобы расширить сотрудничество с США и добиться создания военной базы НАТО в стране.