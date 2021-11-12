США заявили России о своей обеспокоенности из-за Украины

США обсудили ситуацию вокруг Украины с российскими властями, уведомив их, что так называемые «агрессивные действия» являются предметом серьезной обеспокоенности. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

По словам Псаки, Вашингтон уже провел консультации с российскими официальными лицами об Украине и американо-российских отношениях в целом. «Мы дали им напрямую понять, что эскалационные, агрессивные действия России были бы предметом серьезной обеспокоенности Соединенных Штатов», — сказала пресс-секретарь журналистам в ходе брифинга.

Она сообщила также, что ситуацию вокруг Украины США обсудили со своими европейскими союзниками и Киевом.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с зарубежными партнерами разработал планы обороны от России в случае полномасштабного военного конфликта. По его словам, стратегия также включает в себя контрнаступление по отдельным направлениям.