НАТО специально обостряет конфронтацию между Киевом и Москвой, поставляя вооружение на Украину. Об этом старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер пишет в издании National Interest.

Он назвал страны Запада и ряд восточных государств, в том числе Турцию, «поджигателями войны» между Россией и Украиной и подчеркнул, что ответственность за свои действия они перекладывают на Кремль.

Карпентер обратил внимание на украинскую риторику и отметил, что выпады Киева являются заслугой обещаний со стороны западных партнеров. «Вера в военную поддержку США или НАТО может заставить украинское руководство отказаться от благоразумия и начать злополучную конфронтацию», — объяснил эксперт.

В качестве примера ученый привел взаимоотношения Вашингтона с другим своим партнером по Североатлантическому альянсу — Тбилиси. «Однажды Соединенные Штаты уже заставили своего чрезмерно нетерпеливого клиента решить, что они пользуются поддержкой Вашингтона. Результатом стала никому не нужная война, в которой униженный "клиент" остался в синяках», — добавил Карпентер.

По его мнению, США должны отказаться от поддержки Украины оружием, поскольку ее превращение в военного союзника Запада нарушает очерченные Россией «красные линии» и побуждает украинское руководство к провокациям во внешней политике.

«Соединенным Штатам, Турции и другим сторонникам Киева необходимо изменить курс, прежде чем они превратят тлеющий украинский конфликт в пожар», — заключил эксперт.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев совместно с зарубежными партнерами разработал планы обороны от России в случае полномасштабного военного конфликта. По его словам, стратегия также включает в себя контрнаступление по отдельным направлениям.