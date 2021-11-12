На Украине предложили помочь Европе «освободиться от оккупации»

Лидер украинской партии «НАШИ» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Европа до сих пор находится под оккупацией, и призвал задуматься о предложении ей помощи со стороны Украины, чтобы страны ЕС освободились и стали самостоятельными.

«Европа до сих пор находится под оккупацией, то есть, возможно, это тема, которую в Европе не принято обсуждать. В 1991 году с распадом СССР оттуда вышли все войска Варшавского договора, а американские военные базы остались», — сказал политик.

По его словам, численность американских солдат в Германии на данный момент составляет 36 тысяч, а в Японии — почти 60 тысяч. Он подчеркнул, что они находятся там с 1945 года, после победы над Германией. «Поэтому Европа тоже не до конца самостоятельна, мы должны помочь им это сделать», — подытожил Мураев.

Ранее украинский депутат от партии «Слуга народа» Олег Дунда рассказал, каких целей планирует добиваться новый министр обороны Алексей Резников. По его словам, задача состоит в том, чтобы расширить сотрудничество с США и добиться создания военной базы НАТО в стране.